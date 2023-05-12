100 milyar dolarlık yeni petrol rezervi

Seçime çok kısa bir süre kala hükümet tarafından açıklanan müjdeler halkta büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Karadeniz'de bulunan doğalgaz, yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'a olan büyük ilgi ve savunma sanayisindeki başarılı üretimlerin yanı sıra petrol alanında da Türkiye'yi bir adım ileriye götürecek gelişmeler yaşanıyor.AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında ülkemizdeki petrol rezervleri hakkında yeni bir müjde verdi. Yıldırım, Gabar ve Cudi'de 100 milyar dolarlık yeni bir petrol rezervi tespit edildiğini duyurdu. Tespit edilen yeni rezervle birlikte kuyuların açılmaya başlandığını da sözlerine ekleyen Yıldırım, "Bir güzel haberi de sizin vasıtanızla paylaşmak isterim. Gabar'da ve Cudi'de 100 milyar dolarlık yeni bir rezerv tespit edildi. Kuyular açılmaya başlandı, bu da ülkemiz ve geleceğimiz adına büyük bir gelişme bunu da belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Konya'daki toplu açılış töreninde "Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. Yerin 2 bin 600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik" ifadeleriyle müjdelediği yeni keşif, büyük sevinç yaratmıştı.