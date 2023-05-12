Elektrikli kargo aracı Revon fuarın gözdesi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de alternatif enerji kaynaklarıyla çalışan araçlara yönelik ilgi, her geçen gün artmaya devam ediyor. 2018 yılında İzmir'de rüzgar enerjisi, denizcilik ve otomotiv sektöründe yapısal kompozit ve metal parçaların imalat ve tedarikini yapan 'Trio' isimli şirketi kuran Feyzi Kömürcü ve Martı Yıldırım, alanında uzman olan Onur Moran, Fatih Sorkun ve Münevver Dülger Eralp ile birlikte geçen yıl Haziran ayında 'Revon' isimli elektrikli araç üretim şirketini kurdu.



YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ

Şirket ile aynı ismi taşıyan ve Yarkın Muslu tarafından tasarlanan 'Revon' adlı elektrikli kargo taşıma aracının ilk prototipi Gaziemir Fuar'ındaki Wenergy-Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı'ndaki katılımcılara tanıtıldı. Feyzi Kömürcü, "Şuan prototip aşamasındayız. Yıl sonuna kadar bu aracı ticarileştirmeyi hedefliyoruz. Hafif ticari araçlarla rekabet edebilecek, rekabetçi bir fiyatla çıkmayı düşünüyoruz. Yüzde 100 elektrikli, karbon emisyonu sıfır olan, çevreci bir araç tasarladık. Operasyonel maliyetleri yüzde 70 daha düşürecek olan aracımız 55 kilometre hıza ulaşıp, tek şarjla şehir içi 120 kilometre menzili var. Aracımızın şarj süresi 6-8 saat, ev ile işyerlerinizdeki prizden de şarj imkanı olabiliyor" diye konuştu. Revon şirketi kurucu ortağı Münevver Dülger Eralp, araçların İzmir'de tasarlanıp üretildiğine dikkat çekerek, "Biz bu aracı aldığımız müşteri geri dönüşleri ile tasarladık. Optimizasyona açık, operasyon verimliliği isteyen her kişi ve firmaya hitap ediyoruz. O yüzden kendimizi tek bir yere kısıtlamıyoruz. Herkesin çözüm ortağıyız. Bu bir teslimat aracı ama talep doğrultusunda farklı versiyonlar da gelebilir" dedi.



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