Hızı Tren Projesi tüm ülkeye yayılacak

Türkiye'nin her tarafında onlarca projenin sessiz sedasız açılıp vatandaşın hizmetine girdiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hızlı Tren projesinin tüm ülkeye yayılacağını söyledi. Ankara-Kırıkkale- Yozgat-Sivas hızlı tren projesinin bir kolunun da Trabzon'a ineceğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Samsun'dan Sarp'a kadar hızlı tren projesini de hayata geçireceğiz. İstanbul'dan Antalya'ya 4 saat 45 dakikada hızlı trenle ulaşma imkanımız olacak. Eskişehir'den Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur'dan Antalya'ya ineceğiz. Bu hatlar birbiriyle entegre halde olacak" dedi.

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