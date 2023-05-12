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Haberler Ekonomi Kız Kulesi, Osmanlı’daki orijinal haline kavuştu

Kız Kulesi, Osmanlı’daki orijinal haline kavuştu

12.5.2023

Gazete

Kız Kulesi, Osmanlı’daki orijinal haline kavuştu
Restorasyon çalışmaları sona eren Kız Kulesi, dün gerçekleştirilen ışık ve lazer gösterilerinin ardından törenle açıldı. Bugünden itibaren halkın ziyaretine açılan Kız Kulesi'ni basın mensuplarıyla birlikte ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapılan restorasyonla Kız Kulesi'nin orijinal olmayan tüm eklentilerinin atıldığını ve Sultan II. Mahmut dönemindeki orijinal haline kavuşturulduğunu söyledi. Bakan Ersoy ayrıca, mayıs ayı sonuna kadar Kız Kulesi'nin ücretsiz gezileceğinin müjdesini verdi.
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