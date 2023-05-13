Havalimanlarında 4 ayda 55 milyon yolcu ağırlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ocak- Nisan döneminde havalimanlarında ağırlanan yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.4 artarak 54 milyon 679 bine ulaştığını açıkladı. Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Nisan ayında uçak trafiğinin iç hatlarda yüzde 9 artarak 66 bin 415'e, dış hatlarda yüzde 25 artışla 59 bin 661'e yükseldiğini kaydetti.



YOLCU TRAFİĞİ ARTTI

Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiğinin yüzde 17.4 artarak 163 bin 804 olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Havalimanlarımızda iç hat yolcu trafiği 7 milyon 61 bin, dış hat yolcu trafiği 8 milyon 595 bin oldu. Böylece, söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 15 milyon 696 bin yolcumuza hizmet verdik. Yolcu trafiği geçen yılın nisan ayına göre iç hatlarda yüzde 31, dış hatlarda yüzde 37.2 olmak üzere direkt transit dahil toplam yolcu trafiği yüzde 34.2 artış gösterdi" dedi. İstanbul Havalimanı'nda nisan ayında toplam 40 bin 734 uçak trafiği gerçekleşirken, toplam 5 milyon 985 bin yolcunun ağırlandığını ifade eden Karaismailoğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da uçak trafiğinin toplam 17 bin 877 olduğu, 2 milyon 763 bin yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.



BARIŞ ŞİMŞEK

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