Enerjide yeşil hidrojen dönemi

TÜRKİYE ekonomik kalkınma ve 2053 net sıfır karbon emisyonu hedefleri doğrultusunda, hidrojen kullanarak karbon sıfır bir ekonomi modeli oluşturmak için harekete geçti. AB'nin sınırda karbon düzenlemesi hedeflerini yakalamak için yeşil hidrojen yeni dönemin enerji taşıyıcısı olacak.

"TEDARİKÇİ OLABİLİRİZ"

YEŞİL Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay, yenilenebilir enerji ve devamında yeşil hidrojen üretiminin, Türkiye ekonomisinin en önemli kaldıracı olacağını söyledi. H2DER Başkanı Yusuf Günay, "Ülkemizde Balıkesir'in yanı sıra, Çanakkale, Konya, Karaman ve Mersin'de de seçilen alanlar özel hidrojen endüstri bölgeleri ilan edilerek yeşil hidrojen üretimi özendirilebilir. Başta Almanya olmak üzere, AB'nin hidrojen ihtiyaçları için en değerli tedarikçi olabiliriz. Ayrıca saf yeşil hidrojen taşınması için yeni bir boru hattı gündeme alınmalı" diye konuştu.

BARIŞ ŞİMŞEK