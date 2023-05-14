KOSGEB deprem bölgesine destek limitlerini arttırdı

KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından deprem bölgesine özel olarak girişimcilik desteği limitleri arttırıldı. Desteklerden, resmi kurumlarca iş yerleri, ağır hasarlı, acil yıkılacak veya tamamen yıkılmış olarak belirlenen işletmeler yararlanacak. Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği ile KOBİ'lere ve esnafa 300 bin liraya kadar geri ödemesiz konteyner desteği verilecek. Bunun yanı sıra 75 bin liralık Afet Dönemi İşletme Desteği'ni başlatarak işletmelerin bakım, tadilat, onarım, personel, ham madde, malzeme, teçhizat, donanım gibi giderlerinin karşılanmasını hedefleniyor.

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