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Haberler Ekonomi İzmir’den Tel Aviv’e ticaret köprüsü

İzmir’den Tel Aviv’e ticaret köprüsü

17.5.2023

Gazete

İzmir’den Tel Aviv’e ticaret köprüsü
İZMİR Ticaret Odası; gelinlik, damatlık ve abiye sektöründe faaliyet gösteren 21 İzmirli firmayı, sektöründe öncü İsrailli firmalarla buluşturdu. Tel Aviv'e giden 34 kişilik heyet, İsrail'deki önemli kurumlara ziyaret gerçekleştirerek iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulundu. Ticaret Bakanlığı desteği ile İzmir Ticaret Odası tarafından yürütülen UR-GE Gelinlik, Damatlık ve Abiye Projesi çerçevesinde İsrail İkili İş Görüşmeleri ve Yurtdışı Pazarlama Organizasyonu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Salkım'ın katılımıyla Tel Aviv'de gerçekleştirildi. 62 firmanın katıldığı görüşme etkinliğinde, İZTO üyesi 21 firmadan 34 yetkili toplam 218 iş görüşmesi yaptı. İzmirli firmalar yoğun siparişler aldı.
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