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Haberler Ekonomi TCMB’den nakit avans ve altın kararı

TCMB’den nakit avans ve altın kararı

17.5.2023

Gazete

TCMB’den nakit avans ve altın kararı
MERKEZ Bankası, belirli bir limitin üzerinde olan kredi kartlarında nakit çekim ve kuyum harcamaları için düzenlemeye gitti. Buna göre, menkul kıymet tesisi uygulaması kapsamında, müşteri bazında kredi kartı limiti belirli bir tutarın üzerinde olanlar için bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına ve uygulamaya alınmasına karar verildi. Söz konusu değişiklik, 26 Mayıs ve 28 Mayıs hesaplama tarihine göre hesaplanan büyüme oranından itibaren geçerli olacak.
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