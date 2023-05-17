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Haberler Ekonomi Yarısı Bizden’e başvuru sayısı 155 bine ulaştı

Yarısı Bizden’e başvuru sayısı 155 bine ulaştı

17.5.2023

Gazete

Yarısı Bizden’e başvuru sayısı 155 bine ulaştı
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na bugüne kadar 709 bin bağımsız birim için 155 bin başvuru yapıldığını bildirdi. Kurum, sosyal medya hesabından Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin bilgi verdi. Kampanyaya başvuruların ay sonuna kadar süreceğini belirten Kurum, "Şu ana kadar 709 bin bağımsız birim için 155 bin başvuru yapıldı. Ekiplerimiz başvuruları inceliyor, çoğunluğun sağlandığı yerlerde dönüşüm süreci başlıyor" dedi.
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