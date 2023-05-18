Engelli ve eski hükümlülere İŞKUR’dan hibe desteği

İŞKUR engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek veriyor. İŞKUR tarafından kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği projesi 2023/1. Dönem başvuruları sonuçlandı. Buna göre Aydın'da 4 engelli, 2 eski hükümlü toplam 6 vatandaş ile sözleşme imzalayarak projelerinin hayata geçirilmesi sağlandı. Konuyla ilgili İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kurumumuz tarafından kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 150 bin TL, eski hükümlü girişimcilere 110 bin TL'ye kadar hibe desteği veriliyor. Kabul edilen projeler arasında hayvancılık, kıraathane, lokanta, spor salonu, peyzaj düzenlemesi gibi iş alanları bulunuyor. Projesi onaylanan 6 vatandaşımıza projeleri için il müdürlüğümüzce geri ödemesiz 365 bin TL hibe desteği verilecek. Hibe desteği alarak kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızı 9 Haziran 2023 tarihinden önce İl Müdürlüğümüze ve hizmet merkezlerimize bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.



İHSAN KARATAŞ

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