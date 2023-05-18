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Haberler Ekonomi Soğan 18 liradan 4 liraya geriledi

Soğan 18 liradan 4 liraya geriledi

18.5.2023

Gazete

Soğan 18 liradan 4 liraya geriledi
Türkiye'de ilk kez 31 Mart'ta hasadına başlandığında tarlada 17-18 TL'ye satılan soğanın fiyatı, ürün bolluğu ve alınan önlemlerle 4-5 TL'ye kadar geriledi. Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, fiyatların düşmesinde ihracatın kapalı olması, talebin azlığı ve ürün bolluğunun etkili olduğunu söyledi. İncefikir, "Şu an toplanmayı bekleyen soğanın dönüm birime 2 TL zaten işçilik masrafı var. Üretici bunu satamazsa bazı bölgelerde tarlasını ürünlerle bile sürmeye başlıyor. Ürünler tarlada kalmaya başlıyor. Bunun için en önemli şeyin tarımsal planlama olduğunu vurguluyoruz. Ekim alanlarının ne kadar olması gerektiği, ne kadar tükettiğimiz, ne kadar sattığımız, ne kadar ihraç ettiğimizle ilgili planların hazırlanmasıyla birlikte bu tip sorunların önüne geçilebileceğini düşünüyoruz. Tarladan şu an 4-5 TL'ye çıkan ürünler halde 6-7 TL arası satılıyor. Kentin bazı bölgelerindeki marketlerde, manavlarda 7-8 TL'ye satılıyor ancak büyük marketlerde farklı masrafların üzerine eklenmesiyle 15-16 TL seviyelerine kadar yükselebiliyor" dedi.

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