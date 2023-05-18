Sözleşmeli üretimle tüketiciye ucuz gıda

Tarımda istihdamın ve üretimin artması için kurulacak Tarım Girişimcilik Bölgeleri (TARGİB), genç ve kadın çiftçilere yeni istihdam alanı oluştururken, tarımda bilinçli tarımı yaygınlaştıracak. Tarımın yüzyılına hazırlıkta 100 adet Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurularak 200 bin kişiye istihdam kapısı sağlanacak. 5 yılda kurulacak sanayi bölgelerinde yılda ek olarak 5 milyon ton sebze üretilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın ucuz gıdaya erişimi için sözleşmeli üretimi hayata geçirecek. Ekilmeyen alanlar değerlendirilecek, hem üretici hem tüketici kazanacak.

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