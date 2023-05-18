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Haberler Ekonomi Sözleşmeli üretimle tüketiciye ucuz gıda

Sözleşmeli üretimle tüketiciye ucuz gıda

18.5.2023

Gazete

Sözleşmeli üretimle tüketiciye ucuz gıda
Tarımda istihdamın ve üretimin artması için kurulacak Tarım Girişimcilik Bölgeleri (TARGİB), genç ve kadın çiftçilere yeni istihdam alanı oluştururken, tarımda bilinçli tarımı yaygınlaştıracak. Tarımın yüzyılına hazırlıkta 100 adet Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurularak 200 bin kişiye istihdam kapısı sağlanacak. 5 yılda kurulacak sanayi bölgelerinde yılda ek olarak 5 milyon ton sebze üretilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın ucuz gıdaya erişimi için sözleşmeli üretimi hayata geçirecek. Ekilmeyen alanlar değerlendirilecek, hem üretici hem tüketici kazanacak.
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