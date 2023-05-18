TCMB’den liralaşmayı güçlendirecek hamle

Merkez Bankası, Liralaşma Stratejisi kapsamında bir adım daha attı. Banka mevduatlarının ve katılım fonlarının dövizden TL'ye döndürülmesi hedef alındı. Döviz kurunun yatay seyrini devam ettirmek için Türk Lirası mevduatın dövize yönlenmesini önleme hedefi doğrultusunda bir dizi önlem alındı. Bankalar aracılığı ile mevduat sahiplerinin TL'de kalması için mevduat sahiplerini yönlendirilmesini sağlamaya yönelik kararlar alındı. Resmi Gazete'de yayınlanan "Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" de bu önlemlerden biri olarak dikkat çekti.

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