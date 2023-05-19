DENIB Hometex Fuarı’nda yerini aldı

DENİZLİ İhracatçılar Birliği üyesi toplam 102 firma katılımcı olarak İstanbul'daki Hometex 2023 Fuarı'nda yerini aldı. Denizli İhracatçılar Birliği'nin (DENİB) info stant ile katılım sağladığı ve 5 gün boyunca devam edecek fuarın açılış töreninde değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu "Ev tekstili sektöründe dünyanın önde gelen firmalarını ağırlayan ve bu sene 27'ncisi düzenlenen Hometex 2023 Fuarı'nda bir kez daha yerimizi alarak sektörümüzü temsil ediyoruz" dedi.

SEBAHATTİN ALP