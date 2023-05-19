Orta direği güçlendirecek büyüme modeli geliyor

AK Parti ikinci tur seçim kampanyası için kolları sıvarken, yeni dönemde ekonominin rotası "orta direk" olacak. Özellikle büyük şehirlerde yüksek kira, fiyat artışları, hayat pahalılığının önüne geçecek köklü reform adımları devreye girecek. Orta direği güçlendirecek bir büyüme modeline geçilecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı takvime göre 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması sonrası 1 Haziran'da kesin seçim sonuçları ilan edilecek. Yemin töreni, seçim sonucunun kesinleşmesini takip eden 3 gün içinde yapılacak. Cumhurbaşkanınca atanan cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar atanmalarını takip eden gün yemin edecek. Kabine en geç 5 Haziran'da iş başı yapmış olacak. Yeni dönemin ekonomi kadroları da belirlenecek.

YÜKSEK FİYATLA MÜCADELE

Kiracıları korumak için uygulamaya alınan yüzde 25'lik tavan uygulamasının süresinin uzatılması, fırsatçı ev sahiplerine yönelik cezaların artırılması öngörülüyor. Kira artışına yasal fren çalışması Adalet Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlıkların katkılarıyla hızlı bir şekilde tamamlanacak. Enflasyonun dar gelirli vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkisini giderecek politikalara hız kazandırılacak.

HAZAL ATEŞ