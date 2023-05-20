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Haberler Ekonomi Beyaz altından yıllık 3 milyar gelir

Beyaz altından yıllık 3 milyar gelir

20.5.2023

Gazete

Beyaz altından yıllık 3 milyar gelir
Türkiye'nin pomza madeni rezervinin yüzde 70'ine sahip olan Bitlis'te günde 250 kamyon beyaz altın ihraç edilirken, yıllık 3 milyar liralık bir ekonomik gelir elde ediliyor.Türkiye'nin pomza ve perlit rezervinin büyük kısmının bulunduğu Bitlis'te, beyaz altın olarak tabir edilen pomza madeni kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor. İnşaat, ısı ve ses yalıtımında kullanılan bu iki madenin katma değeri yüksek endüstriyel ürünlere dönüştürülmesi ve kent ekonomisine katkısının artırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Yıllık 3 milyon ton pomzanın işlendiği kentte yaklaşık 3 milyon ton hammadde ise yurtiçi ve yurtdışına ihraç ediliyor.
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