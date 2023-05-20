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Haberler Ekonomi Borsa İstanbul’dan girişim sermayesi pazarı

Borsa İstanbul’dan girişim sermayesi pazarı

20.5.2023

Gazete

Borsa İstanbul’dan girişim sermayesi pazarı
Borsa İstanbul'da büyüme potansiyeli olan şirketlerin finansman ihtiyacının karşılanması ve şirketlerin büyümelerine katkı sağlanması için Borsa İstanbul'da 'Girişim Sermayesi Pazarı' oluşturuldu. İleride halka arz yapmak isteyen şirketlerin Girişim Sermayesi Pazarı ile büyüme için ihtiyaç duydukları finansmanı, sadece sermaye artırımı yoluyla nitelikli ve kurumsal yatırımcılara pay senedi ihraç ederek elde edebilecekleri açıklandı. Şirket hazırlayacağı izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandıktan sonra ihraç edeceği paylarını nitelikli ve kurumsal yatırımcılara satacak. Bu paylar Girişim Sermayesi Pazarı'nda sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılar arasında işlem görecek.
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