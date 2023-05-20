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Haberler Ekonomi Döviz kuru farkında fırsatçılık olabılır

Döviz kuru farkında fırsatçılık olabılır

20.5.2023

Gazete

Döviz kuru farkında fırsatçılık olabılır
Farklı ilçelerde bulunan döviz bürolarında euro ve dolar satış ve alış fiyatı değişimleri dikkat çekti. Aynı ilçelerde yer alan döviz bürolarında dahi fiyat farkları görüldü. Prof. Dr. Natalya Ketenci, "Turistik bölgelerde daha fazla turist olduğundan daha fazla talep olabilir. Talep olduğu zaman doların fiyatı da artıyor. Türkiye'de aslında piyasaya genel olarak bakmamız gerekiyor ve tek kur olması gerekiyor, döviz yükseliyorsa her yerde yükselmeli ya da düşmeli. Döviz bürolarında spekülasyon oluyor. Piyasa dışı satışlar oluyor bu legal bir şey değil. Fırsatçılık olabilir" dedi.
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