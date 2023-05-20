Migros’tan Dünya Arı Günü’ne özel etkinlikler

MİGROS, biyoçeşitliliğin devamlılığını sağlamak ve arı popülasyonunun artmasını desteklemek amacıyla 20 Mayıs Dünya Arı Günü'nü Türkiye'nin dört bir yanında özel etkinliklerle kutluyor. Migros'un Aile Kulüpleri, Halk Eğitim Merkezleri ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri iş birlikleriyle Türkiye'nin farklı illerinde düzenlediği Millî Eğitim Bakanlığı sertifikalı "Arı Yetiştiriciliği" kursları yoğun talep görüyor. Migros ayrıca 13-26 Mayıs tarihleri arasında çocuklar ve aileler için arı gününe özel seminer, mutfak atölyeleri ve masal anlatımları gibi birçok özel etkinlik düzenliyor. Migros'un Migros Aile Kulüpleri, Halk Eğitim Merkezleri ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri iş birlikleriyle geçtiğimiz yıl başlattığı Millî Eğitim Bakanlığı sertifikalı "Arı Yetiştiriciliği" kurslarına yoğun ilgi devam ediyor. Kurslarda arı yetiştiriciliğinin yanında organik arı yetiştiriciliği ve arı sütü üretimi kursları da veriliyor. Migros, bu yıl da arı yetiştiriciliği kurslarından mezun olan kursiyerlere Dünya Arı Günü'ne özel olarak kovan, maske, çıta ve körükten oluşan bir başlangıç seti hediye ediyor.

DİĞER