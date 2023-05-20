Mobilya üretiminde çelik ve ahşap kardeşliği

Orfis Satış ve Pazarama Yöneticisi Emre Hatipoğlu, proje, hedef ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dünya genelinde 44 ülkede faaliyet gösterdiklerini belirten Hatipoğlu, diğer mobilya markalarında farklarını ise ahşap ile çeliği istedikleri gibi işlemek olduğunu söyledi. Orfis markası çelik mobilyada lider bir marka olan Orçelik ile kardeş marka konumunda olduklarını belirten Hatipoğlu, "Bu birliktelik bize çok şey kazandırdı. Ofis mobilyalarında çelik ve ahşabın birleşimini müşterilerimize en iyi şekilde sunabiliyoruz. Mobilyanın tüm basamakları tek fabrikamızda üretildiği için herhangi bir sorunda çözüm tek odaklı hallediliyor. Ayrıca tasarımlarda çelikle ahşabı istediğimiz gibi işleyebiliyoruz bu da bizi diğer firmalardan ayırıyor" dedi. Pandemiyle birlikte uzun süre evde çalışan ofis çalışanlarının mobilya beklentilerinin değiştiğini belirten Orfis Satış ve Pazarlama Yöneticisi Hatipoğlu, "Evlerde vakit geçirme süreleri arttığı için daha rahat mobilyalar tercih edilmeye başlandı. Evden çalışan sayısı arttığı için daha minimal tasarımlı home Office mobilyaları tercih edilmeye başlandı. Bizde bu sürece uygun yeni tasarımlar ile pazarda yerimizi aldık. Bizler de ofisimizde daha yalın, az metrekarede

daha çok insan çalışabilecek sistemler kurmaya çalışıyoruz. Piyasadan farklı olarak ofis için tasarımlarımız; fonksiyonel, modern ve ergonomik ürünlerden oluşuyor" dedi. 2023 Ofis mobilya trendlerini anlatan Hatip- oğlu, "Bu yıl ofis mobilya trendleri zeminlerde ve duvarlarda beton görünümü ve gri tonlarıdır. Koltuklarda ve ofis mobilyalarında canlı renkler seçerek sıradanlıktan uzaklaşmaktadırlar. Ofislerde led ışıkla göz yormayan aydınlatmalar seçiliyor ve doğal ahşap ve doğal ahşap görünümlü kaplamalar tercih ediliyor" diye konuştu.



YURT DIŞI PAZAR HEDEFİ

Türkiye'de bilinen bir marka olan Orfis'in yurt dışı pazar hedefini anlatan Hatipoğlu, "Hali hazırda 44 ülkede, özellikle orta doğu ülkelerinde ciddi bir pazara sahibiz. Bununla birlikte yakın gelecek hedeflerimiz arasında Amerika ve orta asya ülkeleri pazarlarında yer almak istiyoruz. Ayrıca İstanbul ve İzmir fuarlarında alıcılarımızla buluşuyoruz. Yurt dışında Dubai ve bazı yerel fuarlara sanal katılım göstereceğiz" dedi. ONLİNE satışlarda da iddialı olduklarını belirten Emre Hatipoğlu, "İnternet müşterilerimiz ağırıklı olarak ev tipi çalışma masalarını tercih ediyor. Ayrıca konsept dolap tasarımlarımız da müşteride karşılık bululuyor. Koltuklar ve fonksiyonel ürünlerimiz ise mutlaka fiziki olarak denenip alınmak isteyen ürünler arasında yer alıyor" dedi.

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