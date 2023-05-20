  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Nakit avans ve kredili hesapta sınır kaldırıldı

Nakit avans ve kredili hesapta sınır kaldırıldı

20.5.2023

Gazete

Nakit avans ve kredili hesapta sınır kaldırıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartından nakit avans ve kredili mevduat hesabı kullanımında hiçbir sınır uygulanmayacağını duyurdu. Merkez Bankası, bankalara yeni bir talimat yazısı gönderdi ve kredi kartlarında makro ihtiyati tedbir uygulaması kaldırıldı. Dün bankalara yeni bir talimat yazısı gönderildi. Bu çerçevede, bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanımlarında herhangi bir sıkıntı bulunmadığı ifade edildi. Merkez Bankası, kredi kartından nakit avans kullanımına ilişkin menkul kıymet tesisi zorunluluğunun kaldırıldığını bankalara bildirdi. Bunun yanı sıra kuyum harcamaları ve kredili mevduat hesaplarının kullanımında da herhangi bir makro ihtiyati tedbirin uygulanmayacağı ifade edildi. Kredilerin büyüme oranının yüzde 3'ünü aşması halinde bankaların kredi tutarı kadar menkul kıymet bloke etme tutarı getirilmişti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA