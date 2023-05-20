Nakit avans ve kredili hesapta sınır kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartından nakit avans ve kredili mevduat hesabı kullanımında hiçbir sınır uygulanmayacağını duyurdu. Merkez Bankası, bankalara yeni bir talimat yazısı gönderdi ve kredi kartlarında makro ihtiyati tedbir uygulaması kaldırıldı. Dün bankalara yeni bir talimat yazısı gönderildi. Bu çerçevede, bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanımlarında herhangi bir sıkıntı bulunmadığı ifade edildi. Merkez Bankası, kredi kartından nakit avans kullanımına ilişkin menkul kıymet tesisi zorunluluğunun kaldırıldığını bankalara bildirdi. Bunun yanı sıra kuyum harcamaları ve kredili mevduat hesaplarının kullanımında da herhangi bir makro ihtiyati tedbirin uygulanmayacağı ifade edildi. Kredilerin büyüme oranının yüzde 3'ünü aşması halinde bankaların kredi tutarı kadar menkul kıymet bloke etme tutarı getirilmişti.

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