Süreli çalışana da ‘kıdem, ücret, tatil’ güvencesi

Yüksek yargı, kıdem tazminatına hak kazanma yönünden belirsiz süreli iş sözleşmesi ile belirli iş sözleşmesi arasında herhangi bir fark olmadığına karar verdi. Bu karar, belirli süreli çalışanların kıdem tazminatı hakkını hukuken de korumaya aldı. AK Parti seçim manifestosuna göre yeni dönemde özel sosyal sigorta programları oluşturulacak. Güvenceli esnek çalışma biçimleri yaygınlaştırılacak. Sosyal güvenlik kapsamı en üst düzeye çıkarılacak. Her ailede en az bir çalışanın bulunmasını sağlamak amacıyla özel sektör işletmelerine sigorta primlerinin tamamı belirli süre devlet ödeyecek. Uzaktan çalışma mevzuatı, salgın döneminde yaygın şekilde kullanılan evden, uzaktan, vardiyalı, kısmi süreli çalışmayla birlikte yeni iş modelleri ile uyum sağlayacak şekilde revize edilecek.Belirli iş sözleşmesinin sürenin sonunda yenilenmeyeceğinin işveren tarafından bildirilmesi durumunda da işçinin kıdem tazminat hakkı bulunuyor. Kanunda belirli süreli işlerde veya belli işin tamamlanması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesinin belirli süreli iş sözleşmesi sayılacağı belirtiliyor. Yargıtay 9. ve 22. hukuk daireleri içtihat, görüş farklarının giderilmesi sonuç bildirisinde belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışanların kıdem tazminatı alıp alamayacağına ilişkin durumlar açıklığa kavuşturuldu. Sözleşmenin süresinden önce "haklı fesih, emeklilik, işverenin haksız feshi" gibi nedenlerle sona ermesi durumunda kıdem tazminatı hakkı doğuyor. Süreli sözleşmesinin süre sonunda işveren tarafından yenilenmemesi durumunda çalışanın kıdem hakkı bulunuyor. İşçinin sözleşmeyi yenilemeyeceğini bildirmesi durumunda ise kıdem talep edilemiyor.Evlilik (kadın için) emeklilik, askerlik gibi nedenlerle sözleşme sona erdiğinde belirli süreli sözleşme bile olsa kıdem hakkı doğuyor. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi de özel okul işverenlerinin sözleşmesi yenilenmeyen öğretmenlere kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine karar verdi. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin bir yıllık süreyi doldurmaları halinde yıllık izin hakları doğuyor. Eğer belirli süreli sözleşme zincirleme yapılıyorsa işyerinde birinci yılını dolduran işçi yıllık ücretli izne hak kazanıyor. İş Kanunu'na göre işyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olanlara yıllık ücretli izin veriliyor.Uzaktan,kısmi çalışmanın yaygınlaştığı kamu kurum ve kuruluşlarında da yeni istihdam modellerine ilişkin çalışma yapılıyor. Uzaktan çalışma mevzuatı yeni iş modelleriyle uyum sağlayacak şekilde revize ediliyor. Dönüşümlü iş paylaşımı, dağıtılmış işgücü modeli, ödünç iş ilişkisi, yıllık iş süreleri modeli gibi uygulamalar devreye girecek. Kamuda esnek çalışma yöntemleri uygulanırkenmali, sosyal hak, yardımlar gibi özlük haklar ise saklı kalacak. Uzaktan çalışma modellerinde internet bağlantısı olan bir bilgisayar, yazıcı, cep telefonu verilmesi gibi tüm ayrıntılar sözleşmelerle netleştirilecek. Roller tanımlanacak, sorumluluklar net şekilde ortaya konulacak. Bilgi saklama, veri koruma kuralları, performans değerlendirme kriterleri, kariyer hedefleri gibi konular belirlenecek.Çalışırken eğitimlerini de devam ettiren gençlere yönelik teşvik edici düzenlemeler yapılacak. Mesleki yeterlilik belgeli ve nitelikli iş gücü sayısı artırılacak. Çalışma izni kriterleri de yerel iş gücü piyasasının korunmasına ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacak şekilde yeniden belirlenecek. Sektörel farklılıklar göz önünde bulundurularak iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri etkinleştirilecek. Sosyal destek programları ekonomik ve sosyal yan etkileri de dikkate alınarak gözden geçirilecek, aile bütünlüğünü koruyucu ve geliştirici vasfı güçlendirilecek. Sosyal yardımlardan yararlanma koşullarını standardize edilecek.