Afetzedelerin yol masrafları AFAD tarafından karşılanacak

İçişleri Bakanlığı, Afet ve AcilDurum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı81 il valiliğine 'AfetzedelerinGeri Dönüş İşlemleri veYol Masraf Ödemeleri' konulu genelgegönderdi. Genelgede diğer illerdenafet bölgesine, afet bölgesinden geçiciolarak yaşadıkları diğer illere, afetbölgesinden afet bölgesine gidiş dönüşyapmak isteyenlerle ilgi tahliye taleplerininkarşılanması işlemlerinin kesintisizşekilde devam ettiği belirtildi.Genelge kapsamında, afetzede vatandaşların geri dönüş ve yol masraflarının karşılanması iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Valilik/Kaymakamlık bünyesinde daha önce oluşturulan birimler görevlerine devam edecek. İhtiyaç durumunda teknik ekipman ve personel bakımından destek sağlanacak. Belirlenen tahliye bilgilendirme ve başvuru noktalarının adres ve iletişim bilgiler Valilik/ Kaymakamlık internet ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.Yol Masraf Belgesi talep eden depremzede vatandaşlar "https://tahliye. afad.gov.tr" adresinden sisteme giriş yapabilecek. Tahliye ve geri dönüşler konusunda müracaat noktalarına başvuran afetzedelerin de bilet ücretleri karşılanacak. Kendi imkanları ile bilet alan afetzedelerin talep etmeleri halinde bilet ücretleri ödenecek, yapılacak ödemelerin depremzede vatandaşların TC Kimlik Numaraları üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanacak.Çıkış illerindeki tahliye bilgilendirme ve başvuru noktalarına müracaat yapamadan afet bölgesindeki merkezlere ulaşan afetzedelere de gerekli kolaylıklar sağlanarak talepleri halinde yol masraf tutarları karşılanacak.7/24 çalışma esaslı oluşturulan tahliye ve müracaat merkezlerine başvuran vatandaşların ulaşım noktasında uygun vasıtalarla gidiş dönüşlerinde gerekli her türlü imkan ve kolaylık daha önce yapıldığı şekilde kesintisiz yürütülecek. Öte yandan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı oy kullanma süreci için ulaşım desteğine Ankara'dan da adım atıldı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yüzyılın seçimi olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi için Ankara'da yaşamasına rağmen başka şehirlerde ikamet eden vatandaşların oy kullanmasına katkı sağlamak amacıyla ücretsiz gidiş-dönüş imkanı sağlayacağını duyurdu.