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Haberler Ekonomi İletişim Başkanlığı: En düşük memur maaşı 22 bin lira

İletişim Başkanlığı: En düşük memur maaşı 22 bin lira

21.5.2023

Gazete

İletişim Başkanlığı: En düşük memur maaşı 22 bin lira
İletişim Başkanlığınca sosyal medyada yer alan, "Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 17 bin lira olacağı" iddiaları yalanlanarak, net memur maaşının 22 bin lira olacağı kaydedildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir televizyon kanalına konuşan çalışma ekonomistinin, en düşük memur maaşının brüt 22 bin lira olacağını sehven söylediği aktarıldı. Memur maaş zammına ilişkin yöneltilen iddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "Temmuz ayında en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin lira olacaktır" denildi. Çalışma ekonomisti, daha sonra en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı düzeltmesini yaptı.
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