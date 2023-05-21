Türk Hava Yolları 90 yaşında

Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY), yüzlerce destinasyona yaptığı uçuşlarla ülkemizin yüz aklarından biri olmaya devam ediyor. THY, sektöre 20 Mayıs 1933'te 5 uçak ve 30'dan az çalışanıyla adım attı. 90'ncı yılını kutlayan THY, yoluna dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu olarak devam ediyor. 2001 yılında 66 uçakla 103 noktaya uçan söz konusu hava yolu şirketi, yıllar içinde çarpıcı bir değişime imza atarak şimdi filosundaki 414 uçakla 129 ülkeye ve 337 şehre uçuş gerçekleştiriyor. Türk Hava Yolları, kuruluş yıl dönümüne ilişkin hazırladığı tanıtım videosunu, sosyal medya hesabından "Türkkuşu" etiketini kullanarak paylaştı.

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