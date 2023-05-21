  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Türk Hava Yolları 90 yaşında

Türk Hava Yolları 90 yaşında

21.5.2023

Gazete

Türk Hava Yolları 90 yaşında
Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY), yüzlerce destinasyona yaptığı uçuşlarla ülkemizin yüz aklarından biri olmaya devam ediyor. THY, sektöre 20 Mayıs 1933'te 5 uçak ve 30'dan az çalışanıyla adım attı. 90'ncı yılını kutlayan THY, yoluna dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu olarak devam ediyor. 2001 yılında 66 uçakla 103 noktaya uçan söz konusu hava yolu şirketi, yıllar içinde çarpıcı bir değişime imza atarak şimdi filosundaki 414 uçakla 129 ülkeye ve 337 şehre uçuş gerçekleştiriyor. Türk Hava Yolları, kuruluş yıl dönümüne ilişkin hazırladığı tanıtım videosunu, sosyal medya hesabından "Türkkuşu" etiketini kullanarak paylaştı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA