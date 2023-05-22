45,5 milyon ton atıktan 96 milyar TL kazandık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız sınırları aşan Sıfır Atık Projemizde hedeflerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Geri dönüşüm kazanım oranımızı yüzde 5 artırdık, yüzde 30'a çıkardık. 45,5 milyon ton atığı ekonomiye kazandırdık. Bu yıl yüzde 35'e yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.Ayrıca Bakan Kurum'un paylaştığı bilgilendirme grafiğine göre, Sıfır Atık'ta geri kazanım oranı 2017'de yüzde 13, 2021'de 27,2, 2022'de ise yüzde 30,13 olarak gerçekleşti ve 96 milyar TL ekonomik kazanç sağlandı. Proje başlangıcından bu yana 25,4 milyon ton kağıt-karton, 6,6 milyon ton plastik, 2,6 milyon ton cam, 0,7 milyon ton metal, 10,2 milyon ton organik ve geri dönüştürülebilir atık ekonomiye kazandırıldı. Toplanan atıklarla 432 milyon ağaç kurtarılırken 717 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı. Proje kapsamında 108 milyon varil petrol tasarrufu ile 703 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı ve 4,9 milyon ton sera gazı salınımı önlendi.Sıfır Atık Hareketi'nin Türkiye'de atık yönetimi noktasında büyük ve hızlı bir dönüşüme kapı araladığının vurgulandığı açıklamada, "Yerel ölçekte büyük ses getiren 'Bu sistemin kurulmasında önemli bir yol kat etmiş olan Türkiye'nin yanı sıra, iklim değişikliği ile mücadelede zorlu bir sınav veren dünya geneli için önemli bir atılım olma özelliği taşıyor" ifadelerine yer verildi.