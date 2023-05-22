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Haberler Ekonomi Gabar’da günlük 100 bin varil üretime bir adım daha

Gabar’da günlük 100 bin varil üretime bir adım daha

22.5.2023

Gazete

Gabar’da günlük 100 bin varil üretime bir adım daha
Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yapılan çalışmalar tam gaz devam ediyor. Bir yandan Zonguldak'ta Karadeniz gazını karaya taşıyan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), diğer yandan da Şırnak'ta petrol arama ve üretim çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre; Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın-1 (ŞAY-1) kuyusunda hali hazırda günlük bin 250 varil üretim sürerken, sahanın sınırlarının belirlenmesi amacıyla ŞAY Petrol Sahasında çok sayıda tespit ve üretim kuyusunun lokasyon belirleme çalışmaları tamamlandı.
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