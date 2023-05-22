Her aileye asgari gelir güvencesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunda "gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane bırakmama" sözü verirken gelir tamamlayıcı aile destek sisteminde ayrıntılar netleşmeye başladı. Aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulaması bu yıl başlayacak. Geliri asgari ücretin altında olan veya hiçbir geliri olmayan ailelerin evine giren gelir asgari ücrete tamamlanacak. Bu tutar da Temmuz ayında yapılacak ara zamla birlikte 500 dolar (yaklaşık 10 bin lira) seviyesinde olacak.Gelir tamamlayıcı aile destek sisteminin altyapı hazırlıkları başladı. Vatandaşlık fonu kurularak, aile hesabı açılacak, bu ödemeler aile bazlı yapılacak. Ailenin mali durumu ve sosyal statüleri bakanlığın sosyal hizmet uzmanları, sosyologlar tarafından düzenli olarak güncellenecek. Her ailede asgari bir sigortalının bulunması esas alınırken, işsiz bireylere istihdamda öncelik tanınacak. Gençler başta olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkânı sağlanacak. Bu amaçla özel sektör işletmelerinin sigorta primlerinin tamamını belirli bir süre devlet ödeyecek. Aile koruma desteklerinin finansmanı Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak. Banka'nın üstleneceği rolde netleşmeye başladı. Yeni evlilikleri teşvikin yanı sıra çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan, güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenecek. Sosyal destek programlarının ekonomik ve sosyal yan etkileri dikkate alınarak gözden geçirilecek. Sosyal yardımlardan yararlanma koşulları standart hale getirilecek. Desteklerin büyük bölümünde işsiz, sosyal güvencesi olmaması ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin üçte birinden (2023 yılı için 2 bin 835 lira) az olması kriteri dikkate alınıyor.Vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek için geliri olmayan ya da asgari ücretin altında olanların geliri vatandaşlık maaşıyla asgari ücret seviyesine çıkarılacak. Vatandaşlık maaşı tutarı yaş, aile nüfusu gibi birçok kriter dikkate alınarak belirlenecek. Bugün net 8 bin 506 lira olan asgari ücretin Temmuz ayında yapılacak ara zamla birlikte 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Öte yandan temmuz ayında tüm emeklilere yüzde 35 oranında zam yapılacağı bildirildi.Enflasyon farkı ve refah payı ile maaşlar belirlenerek alım gücü yükseltilecekMaaşlara vergi düzenlemesi yapılarak çalışanların gelirleri artırılacakBüyümeden taviz vermeden enflasyonu baskılayıcı tedbirler alınacak ve artan alım gücü korunacakSosyal devlet anlayışını güçlendiren yasal düzenlemeler yapılacak.