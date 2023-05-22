Yerli havacılık motorları seri üretime hazır

Türkiye'de hava, kara ve deniz platformlarının motorlarının yerli imkanlarla geliştirilmesine yönelik olarak birçok proje sürdürülüyor. Devrezli Makina Mikro Türbin Sanayi de hava araçlarını yurt dışı motor bağımlılığından kurtarmak için mikro bazlı jet motor projeleri yürütüyor. Savunma ve havacılıkta ihtiyaç duyulan mikro jet motorlara yönelik çalışmalar yapan Devrezli Makina, 100 ve 200 nevtonluk motorları seri üretime hazır hale getirdi. Firmanın Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yasin Pehlivanoğlu, "Yola ülkemiz ihtiyaçlarını karşılamak için çıktık. Önceliğimiz bu, ama yurt dışındaki potansiyelin de farkındayız. Yurt dışına yerli motor satan ilk firma olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Devrezli Makina Mikro Türbin Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yasin Pehlivanoğlu, bir süredir üzerinde çalıştıkları motor projelerini birer birer seri üretime hazır hale getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Önce 100, ardından 200 nevtonluk motoru tamamladıklarını dile getiren Pehlivanoğlu, "200 nevtonluk IG-20 Thunder motorumuz mevcut durumu ile birçok havacılık platformunda kullanılabilir seviyededir. Bunun yanında 330 nevtonluk motor geliştirmeye başladık. Bu sene bu motorumuzu da ortaya koymayı hedefliyoruz. Yola ülkemiz ihtiyaçlarını karşılamak için çıktık ama yurt dışındaki potansiyelin de farkındayız" diye konuştu.

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