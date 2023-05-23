Evde bakım ödeneği alana cifte piyango

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunda evde bakım uygulamalarının kapsamının genişletileceği ve sigortayla bir adım öteye taşınacağı müjdesini verdi. Yeni dönemde evde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlıya bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınması sağlanacak. Bakıma muhtaç, engelli, yaşlılara evde bakım hizmeti verenlerden sosyal güvensi olmayanlar desteklenecek. Sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanarak emekli olmalarına imkân sağlanması hedefleniyor. Çalışmayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birlikte yürütüyor.



6 BİN LİRAYI GEÇECEK

Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmesi düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan, bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlar destekleniyor. Bakıma ihtiyacı olan hasta, yaşlı kişilerin evde bakımlarının yapılması, ihtiyaçlarının asgari düzeyde karşılanması için verilen evde bakım yardımı temmuz ayında zamlanacak. Yüzde 40'lık artış halinde 6 bin lirayı geçecek, yıllık yapılacak ödeme 72 bin lirayı geçecek. Memura yapılacak yüzde 85'lik zammın tamamının yansıtılması durumunda bu tutar ikiye katlanacak. Bakımı üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere verilen evde bakım aylığı artışı devlet memurları zammına, gelir kriteri de asgari ücrete endeksli bulunuyor. Evde bakım parası verilirken haneye giren gelire bakılıyor. Haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor. Bu bölüm sonucu kişi başı net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Evde bakım aylığı için gelir kriterinin uygun olması, bakıma muhtaçlık ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu koşulu bulunuyor. Sağlık raporunda mutlaka "ağır engelli" ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50'den daha düşük engelli olanlara evde bakım maaşı ödenmiyor. Koşulları taşıyanlar sosyal hizmetler müdürlüklerine gerekli evraklarla başvuruda bulunabiliyor. Kurum, beyan edilen evraklar üzerinde gerekli incelemeyi yapıyor. Rapor uygunsa, gelir kriteri de tutuyorsa hane ziyaret ediliyor. Hanenin durumu yerinde tespit ediliyor ve sonrasında heyet tarafından nihai karar veriliyor. Evde bakım aylığı koşullarının sağlanması durumunda ortalama olarak 2 ay içinde süreç sonuçlandırılıyor. İhtiyaç sahibine bakan kişinin değişmesi durumunda bunu dilekçe ile bildirmek yeterli oluyor.



RAPORA İTİRAZ HAKKI VAR

Bakım talebinin olumsuz değerlendirilmesi durumunda bakıma ihtiyacı olan veya yasal temsilcisine bir ay içinde bildirilmesi gerekiyor. Yasal temsilci veya engelli tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bakım raporuna itiraz hakkına sahip bulunuyor. İtiraz talebi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerince değerlendiriliyor.



KADINLARDA EMEKLİLİK YAŞI ESNETİLECEK

Yeni dönemde atılacak önemli bir adım da emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi olacak. Evde yaşayan yaşlı vatandaşlar için profesyonel bakım elemanları yetiştirilecek. Yalnız yaşayan, bakım desteği almayan yaşlıların uygun teknolojiyle kendi konutlarında bakım, güvenlik ihtiyaçlarının uzaktan takip edilmesi sağlanacak. Engellilerin istihdamını artırmak amacıyla korumalı işyerlerinin kapsamı genişletilecek. Ailelerine de eğitim desteği, uzun vadeli aile danışmanlığı hizmetleri genişletilecek. Çalışma yaşamına devam etmek isteyen yaşlıların ihtiyaç duyduğu becerilerin geliştirilmesi desteklenecek, esnek çalışma koşulları oluşturulacak.



HAZAL ATEŞ

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