Kapanan şirket sayısı yüzde 1.9 azaldı

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, nisanda bir önceki aya göre yüzde 19 azalarak 9 bin 174'e, kapanan şirket sayısı da yüzde 1,9 gerileyerek 1423'e düştü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, nisanda kurulan şirket sayısı marta kıyasla yüzde 19 azalarak 11 bin 319'dan 9 bin 174'e geriledi. Geçen yılın aynı ayına göre ise nisanda kurulan şirket sayısı yüzde 14,7, kapanan şirket sayısı yüzde 34,2 azalış gösterdi.

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