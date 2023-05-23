Konut fiyatlarında artış bekleniyor

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güleroğlu konut satışlarındaki durgunlukla ilgili, "Seçimden kaynaklı piyasalarda ciddi bir durgunluk yaşadık. Bu durum döviz, altın gibi menkul kıymetlerin artmasını tetikledi. Konut satışları yüzde 41 düşmüş olsa da fiyatlarda bir düşüş yaşanmadı. İnşaat maliyetleri geçtiğimiz yıla göre yüzde 64, işçilik maliyeti ise yüzde 116 arttı. Bu yüzden fiyatlarda artış bekliyoruz" dedi. 2022 yılı Nisan ayında İzmir'de 8 bin 459 olan konut satışı 2023 yılı Nisan ayında %41,4 azalarak 4 bin 960 oldu. Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %35,6 azalarak 85 bin 652 oldu. İzmir'de konut satışlarındaki sert düşüşü değerlendiren İZEKO Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güleroğlu "Seçimden kaynaklı piyasalarda ciddi bir durgunluk yaşadık. Bu durum döviz, altın gibi menkul kıymetlerin artmasını tetikledi. Vatandaşlar menkul kıymetlere yöneldi. Seçimden sonra piyasaların dengelerini göreceğiz. Fiyatlarda artış bekliyoruz" dedi.

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