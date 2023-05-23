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Haberler Ekonomi Otomobil güvenli yatırım aracı oldu

Otomobil güvenli yatırım aracı oldu

23.5.2023

Gazete

Otomobil güvenli yatırım aracı oldu
EGE Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, yılın ilk dört ayında otomotiv üretiminin arttığını, iç satışların ise ihracatın neredeyse 3 katı olduğunu söyledi. Çip krizi ve pandemi sebebiyle tedarik zincirlerinin kopmasıyla Türkiye'de de ciddi bir daralmaya giren otomotiv sektörü, yılın ilk dört ayında toparlanma sinyalleri verdi. EGOD Başkanı Torun, "Talepteki bu yoğunluğun sebebi otomobilin güvenli bir yatırım aracı olması. Enflasyonun ve kurun sürekli yukarı eğilimde olduğu bir dönemde otomobil hem kazandıran, hem güvenli hem de hızla nakte çevrilebilen bir yatırım aracı" dedi.
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