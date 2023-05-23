Togg ile yollara 2.5 milyarlık yatırım

Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli otomobili TOGG'un yollara çıkması ile birlikte yollardaki şarj üniteleri sayısı da hızla artmaya başladı. Şu ana kadar piyasada batarya ve elektrikli araç fabrika maliyetleri hariç olmak üzere yalnızca şarj üniteleri ve diğer bağlantı ekipmanları için 2.5 milyar TL'lik yatırım büyüklüğüne ulaşıldı. Türkiye'nin gururu olan TOGG başta olmak üzere elektrikli otomobillerin kesintisiz enerji ile yol kat edebilmeleri için çalışmalar hızla devam ediyor. Elektrikli araçların şarj edilebilmesine ilişkin düzenleme yetkisini elinde bulunduran Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) hazırladığı "Şarj Hizmeti Yönetmeliği" ile elektrikli araçların şarj edilebilmesine ilişkin öncelikli olarak araç sahibi vatandaşların korunması ve piyasanın gelişmesine dönük düzenlemeler yaptı. Bu düzenleme ile elektrikli araç sahipleri imkanlarının bulunması halinde kendi evlerinde veya işyerlerinde de şarj edebilme imkanlarına sahip oldukları gibi, şu ana kadar dünyada da ilk kez yapılan uygulama ile 124 adet şirket lisans alarak halka açık ve ticari olarak şarj hizmeti verebilecek konuma geldi.



ŞARJDA AVRUPA LİDERİYİZ

Türkiye'nin gururu olan TOGG'un yollara yavaş yavaş çıkmaya başlaması ile birlikte şarj ünitelerinin sayısı da giderek artırılıyor. Bugüne kadar 2 bin 592 adet istasyonda 3 bin 835 adet AC (yavaş şarj), bin 123 adet DC (yüksek hızlı şarj) şarj ünitesi olmak üzere toplam 4 bin 958 adet şarj noktası açıldı. Türkiye'de elektrikli araç sayısının 19 bin 776 adet olduğu göz önüne alındığında AB ülkeleri arasında halka açık istasyonlar değerlendirildiğinde şarj noktasına düşen araç sayısında Türkiye 1. sıraya yerleşti. Türkiye'de her 4 araca bir şarj noktası düşüyor. Şu ana kadar piyasada oluşan yatırımlar batarya ve elektrikli araç fabrika maliyetleri hariç olmak üzere şarj üniteleri ve diğer bağlantı ekipmanları ile birlikte yaklaşık 2,5 milyar TL'lik bir büyüklüğe ulaştı.



BARIŞ ŞİMŞEK

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