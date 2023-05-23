“Türkiye birçok ülkeye fark attı”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, muhalefet partilerine mensup siyasetçileri oy avcıları olarak isimlendirerek, "Cumhurbaşkanı'mızın yeniden seçilmesi durumunda, ekonominin zor duruma düşeceği şeklindeki sayıklamalarını da sağda solda yaymayı adeta görev edinmiş durumdadır. Bu kötü niyetli oy avcılarını, bu felaket tellallarını, kişisel menfaatleri peşindeki bu ithal reçete meraklılarını gerçeklerin sert tokadıyla kendine getirmek artık şart olmuştur" dedi.



SON 20 YILIN EN İYİ BÜTÇESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye ekonomisinin büyüme performansıyla birçok ülkeye fark attığını, 2022 yılında son 20 yılın en iyi bütçe performanslarından birinin elde edildiğini bildirdi. Salgın döneminde dünya küçülürken Türkiye'nin büyüdüğünü söyleyen Nebati, "2022 yılında son 20 yılın en iyi bütçe performanslarından birini elde etmeyi de başardık. Bugün, son teknolojiyle donatılmış dev şehir hastanelerini, İHA'ları, SİHA'ları, savaş uçaklarını, TOGG'ları, uyduları, Karadeniz doğal gazını, TCG Anadolu'yu, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ve daha nice asırlık eserleri ülkemize kazandıran güç, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti iktidarımız olmuştur. Milletimiz, sahip olduğu feraset ve inançla, 28 Mayıs'ta bir kez daha istikrardan, tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye'den yana tavrını net bir şekilde koyacak, Türkiye Yüzyılı'na damgasını mutlak surette vuracaktır" ifadelerini kullandı.

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