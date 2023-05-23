Yurt dışı üretici fiyat endeksi yükseldi

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 2,43, yıllık yüzde 40,10 yükseliş gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin YD-ÜFE verilerine göre, nisanda YDÜFE'de aylık yüzde 2,43, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 40,10, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,74 ve on iki aylık ortalamalara kıyasla yüzde 73,63 artış gerçekleşti. Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 34,14, imalatta yüzde 40,21 artış oldu. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,20, imalatta 2,43 artış şeklinde hesaplandı.

DİĞER