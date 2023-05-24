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Haberler Ekonomi Küresel gıda krizi riskini lider Türkiye sona erdirdi

Küresel gıda krizi riskini lider Türkiye sona erdirdi

24.5.2023

Gazete

Küresel gıda krizi riskini lider Türkiye sona erdirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle dünyayı gıda krizinin eşiğinden kurtaran tahıl koridoru çözümünden dolayı sektörün memnun ve ümitli olduğu ifade edildi. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Haluk Tezcan, "Geçtiğimiz hafta 2. kez uzatılan tahıl koridoru anlaşmasının yine piyasalara güven vereceği aşikardır. Bizler sektör liderleri olarak, dünyadaki mevcut sayısal birinciliğini devam ettirmek, ulusal sanayimizin rekabet gücünü artırmak adına politikalar geliştirerek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak adına beraber hareket etmeli ve iş birliklerimizi arttırmalıyız" diye konuştu.
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