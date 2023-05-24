Tarihi borç yapılandırması Haziran sonuna uzatılıyor

Tarihi borç yapılandırması kapsamında devlete 2 bin liranın altında borcu bulunan 7.6 milyon vatandaşın 4.6 milyar liralık borcu silindi. Geri ödemesi başlayan veya takip için vergi dairesine bildirilen öğrenim ve katkı kredilerinde gecikme zamlarının da üzeri çizildi. Bu kapsamda vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 431 bin kişinin borçlarından 4.5 milyar liralık gecikme zammından vazgeçildi.



178.3 MİLYARLIK YAPILANDIRMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre vergi dairelerine 21 Mayıs itibariyle 3 milyon 280 bin mükellef borcunu yapılandırmak için başvurdu ve 4 milyon 884 bin yapılandırma dosyası oluşturuldu. Toplam 178.3 milyar liralık borç yapılandırılırken, devletin kasasına giren tutar ise 8.2 milyar lira oldu. Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. Yasaya göre peşin ödemelerin ve ilk taksit ödemelerinin 30 Haziran olan son ödeme tarihi de 30 Temmuz'a uzatılıyor. 31 Aralık 2022 ve öncesindeki bütün kamuyla ilgili alacak, borçlar yapılandırma kapsamında değerlendiriliyor. Devletin yaklaşık 521 milyar liralık alacağı bulunuyor. Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 196 milyar liralık alacağı da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Borcu bulunan 3 milyon 277 bin işyeri, 14 milyon 613 bin sigortalının da borçları yapılandırılıyor. Geri ödemesi başlamış veya takip için vergi dairesine bildirilmiş olan öğrenim ve katkı kredilerinde gecikme zammı da siliniyor. Bu kapsamda vergi dairelerince takip edilen toplam 1 milyon 431 bin 535 kişinin borçlarının 4.5 milyar lira gecikme zammından vazgeçiliyor.



BU FIRSAT KAÇMAZ

Borcun peşin ödenmesi durumunda yurt içi ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçiliyor. Borç idari para cezasıysa asıl alacaktan yüzde 25 oranında indirim sağlanıyor. Ödenecek alacağın feri alacaktan ibaret olması durumunda feri alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılıyor. Azami süreler aşılmamak kaydıyla bu düzenlemeye göre yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebiliyor. Vergi ve prim borçları başta olmak üzere birçok kuruma ödenmeyen borçların cezaları siliniyor.



HAZAL ATEŞ

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