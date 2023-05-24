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Haberler Ekonomi THY ile TUSAŞ arasında 20 eğitim uçağı anlaşması

THY ile TUSAŞ arasında 20 eğitim uçağı anlaşması

24.5.2023

Gazete

THY ile TUSAŞ arasında 20 eğitim uçağı anlaşması
Türk Hava Yolları'nın (THY) yüzde 100 iştiraki Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş. (TAFA- Turkish Airlines Flight Academy) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında 20 adet tek motorlu pilot eğitim uçağı için anlaşma imzalandı. Markanın 10 yıllık stratejik planına göre; filo kapasitesinin yaklaşık iki kat artacağı öngörülürken, bu kapasite artışı yüksek sayıda pilot ihtiyacını da beraberinde getirecek. Türk Hava Yolları'nın 2033 yılında hedeflenen toplam pilot ihtiyacının 11 binin üzerinde olması bekleniyor.
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