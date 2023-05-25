AYM: Pandemide kesilen para cezası iade edilecek

Pandemi döneminde maske takma zorunluğu ve diğer yasaklara ilişkin cezaları yatıranlar vergi dairelerine başvurarak parasını geri alabilecek. Anayasa Mahkemesi, salgın döneminde tahsil edilen cezaların "iade edilmez" hükmünü anayasaya aykırı buldu.



"EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI"

RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre ödenen para cezalarının geri ödenmeyeceğine ilişkin madde iptal edilerek, ödenen paraların geri alınmasının yolu açıldı. Yüksek yargının kararında yasanın yürürlüğe girmesi sonrası cezalardan vazgeçilmişken önceden ödenmiş olan cezaların geri ödenmemesinin mülkiyet hakkı bağlamında eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği vurgulandı. Kararda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğiyle 11 Mart 2020-9 Kasım 2022 tarihleri arasında verilen para cezalarının silindiğine atıfta bulunularak, "Tahsil edilmiş olan idari para cezalarının ise iade edilmeyeceğinin öngörülmesi suretiyle idari para cezalarının muhatapları arasında oluşturulan farklı muamelenin nesnel, makul bir temel dayanmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.

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