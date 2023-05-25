Buğday’da 21 milyon ton rekolte bekleniyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu yıl buğday için yüzde 5'lik artışla yaklaşık 21 milyon ton rekolte beklendiğini bildirdi. Kirişci, "Biz normal şartlarda ekimşubat ayları arasında olabildiğince yağış almayı bekleriz. Ama bu yıl biraz kurak geçti. Şubat sonrasında özellikle mart-nisan-mayıs aylarında yağışta artış oldu. Bilhassa nisan-mayıs aylarında bazı bölgeler için söylüyorum son 63 yılın en yüksek yağış ortalamalarına erişildi. İnşallah kurak geçen dönemin telafisi adına bu yağışlar berekete ve verim artışına, aradaki kaybın telafisine imkan sağlayacak durumda. Bu yıl rekoltenin yüksek olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

DİĞER