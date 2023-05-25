Karadeniz’de doğalgazdan sonra sıra petrolde

Katıldığı canlı yayında petrol ve doğalgaz keşif çalışmalarıyla ilgili konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni müjdeler açıkladı. Doğalgazda arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Dönmez, "İkinci fazın hazırlıklarına başladık. 3. fazla ilgili planlarımızı yapıyoruz. 25-30 yıl Karadeniz'de üretim planlıyoruz. Dünyada büyük rezervlerde de böyle yapılıyor" dedi.Önümüzdeki günlerde Orta ve Doğu Karadeniz açıklarında planlamalar yaptıklarını vurgulayan Dönmez, "Doğu Karadeniz'de daha çok petrol emareleri var. Biz Karadeniz'e bir gemiyle çıktık. Keşifle birlikte 3 gemiye çıktık. Yoğun dönemde 53 gemiye kadar çıktık. Boruyu döşemeden yol yaptık denizin altında. Burada operasyon yapmak Ay'da iş yapmak kadar zor iş. Yapılanlar yüksek teknoloji istiyor. Orada 10 bin personelle çalıştığımız da oldu. Hamdolsun zamanında yaptık. Fatura gitti ama ödeme emri gitmedi. Buradaki kazancı vatandaşlarımıza yansıtacağız" diye konuştu. 500 milyar dolarlık doğalgaz olduğunu kaydeden Dönmez, "Geçen yıl anormal bir fiyatlama vardı. Onun için geçen yıl bu rakam 1 trilyon dolardı. 2023 bitmeden hem Ordu açıklarında hem Rize açıklarında KEŞİF amaçlı sondajımız olacak. Ordu'da beklentimiz doğalgaz, Rize'de petrol. Her rafineri her petrolü işlemez. Esma Çevik'in kalitesi 36 ıph. Bu oldukça kaliteli petrol. Bu meşhur brent petrol. Cudi Gabar bölgesinde keşfettik. Nisan'da Cumhurbaşkanımızın açıkladığı petrol 41.1 ıph. Çok yüksek kaliteli petrol. Geçtiğimiz yılı günlük 80 bin varille kapattık. Esma Çevik'le birlikte günlük 100 bin varile çıkacağız. Böylelikle yüzde 12'ye çıkacağız. Tüketimimizin yüzde 22'sini karşılayacağız. Şehit Aybüke Yalçın kuyusunda tam kapasite olarak aldığımızda günlük 200 bin varil üreteceğiz. Burada 80 ile 100 kuyu açacağız. İlk kuyulardan gelen haberler iyi" dedi.