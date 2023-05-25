THY seçili uçuslarında Türk mutfağını tanıtıyor

Türk Hava Yolları (THY), Türk Mutfağı Haftası'nı seçili uçuşlarında ve özel yolcu salonlarında lezzet şöleniyle kutluyor. 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, bu yıl ana teması "Sürdürülebilir Türk Mutfağı: Atıksız, Geleneksel, Sağlıklı" olarak belirlendi. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın gastronomi şehirlerinden Hatay'ın menüsünün tanıtılacağı belirtildi. THY'nin seçili uçuşlarında verilen ikram menülerinin Türk mutfağını yansıtan özel lezzetler ile hazırlanması, reyhan, demirhindi ve gül şerbeti ikramında bulunulması planlanıyor.

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