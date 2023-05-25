  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi THY seçili uçuslarında Türk mutfağını tanıtıyor

THY seçili uçuslarında Türk mutfağını tanıtıyor

25.5.2023

Gazete

THY seçili uçuslarında Türk mutfağını tanıtıyor
Türk Hava Yolları (THY), Türk Mutfağı Haftası'nı seçili uçuşlarında ve özel yolcu salonlarında lezzet şöleniyle kutluyor. 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, bu yıl ana teması "Sürdürülebilir Türk Mutfağı: Atıksız, Geleneksel, Sağlıklı" olarak belirlendi. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın gastronomi şehirlerinden Hatay'ın menüsünün tanıtılacağı belirtildi. THY'nin seçili uçuşlarında verilen ikram menülerinin Türk mutfağını yansıtan özel lezzetler ile hazırlanması, reyhan, demirhindi ve gül şerbeti ikramında bulunulması planlanıyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA