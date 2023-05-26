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Haberler Ekonomi Bayilere 17,8 milyonluk stokçuluk cezası

Bayilere 17,8 milyonluk stokçuluk cezası

26.5.2023

Gazete

Bayilere 17,8 milyonluk stokçuluk cezası
TİCARET Bakanlığı, müşterilerin ilk tescil motorlu kara taşıtlarına ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunan otomobil bayilerine bir haftada 17,8 milyon liralık ceza uyguladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, işletmelerin piyasada darlık yaratıcı ve tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerinin, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da "stokçuluk" kabul edilerek yasaklandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, işletmelerin bu yasağa uyumunun Bakanlıkça yakından takip edildiğine ve bu duruma aykırı hareket eden işletmeler hakkında idari para cezası uygulandığına işaret edildi.
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