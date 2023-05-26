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Haberler Ekonomi Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Merkez Bankası faizi sabit tuttu

26.5.2023

Gazete

Merkez Bankası faizi sabit tuttu
MERKEZ Bankası, piyasaların yakından takip ettiği faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tuttu. Karar metninde faizin deprem sonrası toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu belirtildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.5'te sabit bıraktı. Para Politikası Kurulu mart ve nisan toplantılarında faize dokunmamıştı. Yayımlanan karar metninde yakın dönemde iktisadi faaliyete ilişkin açıklanan verilerin tahmin edilenden daha olumlu seviyelerde gerçekleşmesine rağmen, jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon endişelerinin sürdüğü, birbirini takip eden banka iflaslarının tetiklediği finansal istikrarı tehdit eden koşulların oluştuğu belirtildi.
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