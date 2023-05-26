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Haberler Ekonomi Vatandaş yüksek kiraya mahkûm edilmeyecek

Vatandaş yüksek kiraya mahkûm edilmeyecek

26.5.2023

Gazete

Vatandaş yüksek kiraya mahkûm edilmeyecek

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan çalışmanın çerçevesi ortaya çıktı. Kiracıları korumak için uygulamaya alınan yüzde 25 tavan uygulamasının süresi uzatılacak. Büyükşehirler başta olmak üzere kiraların çok yüksek olduğu illerde memura il ve ilçe bazında kira desteği verilecek. Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulanacak.

DEĞERİ BELİRLENECEK
KONUTLARIN yaşı, büyüklüğü, niteliğine göre bölge değeri belirlenecek. Devam eden kiracı ev sahibi sorunları nedeniyle 1 Eylül'den itibaren zorunlu arabuluculuk düzenlemesi başlayacak.

HAZAL ATEŞ

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