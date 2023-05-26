Zeybekci: Mesele Erdoğan değil, mesele güçlü Türkiye

DENİZLİ iş dünyası ile Denizli Sanayi Odası (DSO) M. Feridun Alpat Toplantı Salonu'nda buluşan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Nihat Zeybekci, Denizli'deki iş insanlarından daha fazla sorumluluk alıp siyasette yer almalarını istedi.

Zeybekci, "Fikirlerinizi, karar mercilerinde dile getirin; etkili olun" diye seslendi. Dünya ticaret yolları güzergahlarının yeniden çizildiğini hatırlatan Zeybekci, "Bu ülke bizim; onu yönetecek onun hakkında karar verecek olan da biziz, sizlersiniz. Mesele soğan falan değil yani o kadar da basit değil... Bizim, gönül coğrafyamızda uluslararası ticaret yollarını yeniden şekillendirmemiz ve menfaatlerimiz doğrultusunda yapılandırmamızdır asıl mesele! Bundan rahatsızlık duyuyorlar" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP