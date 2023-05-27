11 ilimizde ekonomi yeniden canlanacak

Ekonominin lokomotif gücü sanayiyi, afet kentlerinde yeniden ayağa kaldırma çalışmalarını sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle Gaziantep İslahiye'de 80 adet iş yerinin yer alacağı bir sanayi sitesi inşa ediyor. Konuyla ilgili Bakanlığın yayımladığı bir videoyu, resmî sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "11 ilimizde şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırırken sadece konutlar yapmıyor; ticari merkezler, istihdam yaratacak, şehrin ekonomisini canlandıracak sanayi siteleri de kuruyoruz. Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce inşa ettiğimiz sanayi sitelerimiz deprem bölgesinin yeniden kalkınmasında çok önemli rol oynayacak." ifadelerine yer verdi.

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