Bayram ikramiyesi 3 bin tl olabilir

Memur ve emeklilerin gözü kulağı artacak olan Temmuz maaşlarında. Aynı durum asgari ücret için de geçerli ve emeklileri ilgilendiren bir artış beklentisi daha bulunurken kulislerde Kurban Bayramı ikramiyesinin 3 bin TL olabileceği konuşuluyor. Emeklinin bayram ikramiyeleri için zam sinyali veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın düşündüğü rakamın 3 bin TL olduğu kulislerde konuşuluyor, Başkan Erdoğan emekli ikramiyeleri için zam sinyali verirken, son yaptığı açıklamada "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık, şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı. 2018 yılında hayata geçen emekliye bayram ikramiyesi uygulaması aradan geçen 5 yıl içinde yüzde 100 zamlanarak mevcut ikramiye tutarı 2 bin liraya kadar çıktı. Ankara kulislerinde konuşulan son iddiaya göre bayram ikramiyesindeki hedefi 2 bin lirayı 3 bin liraya çıkarmak olduğu öne sürülüyor.

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